Silahlı arazi kavgası kötü bitti: 5 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.