Sığınakta kalan Türk babanın eşi ve çocuğu koronaya yakalandı!

DHA

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, Ukrayna'da akrabaları bulunan Türk vatandaşları endişelendiriyor.

DHA'nın haberine göre, Gönül Yılmaz da Ukrayna'nın Odessa şehrinde kafe işletmeciliği yapan yeğeni Ozgenç ile Ukraynalı gelinleri Darya ve 2 yaşındaki Elif için endişe duyuyor. Yılmaz, yeğini ve geliniyle her gün görüntülü görüşüyor ve Ukrayna ile ilgili haberleri dikkatle takip ediyor.

Savaşın bir an önce bitmesi için dua ettiğini belirten Yılmaz, " Yaşadığımız bu durum, kız kardeşim olan annesini ve beni çok korkutuyor. Sürekli dua ediyoruz. Orada her gün atılan bombaların ve kurşunların altında yaşamaya çalışıyorlar. Sığınaklarda kalıyorlar ve bu durum bizi endişelendiriyor. Allah yardımcıları olsun. Görüntülü arayıp, konuşuyoruz. Durumlarını sürekli takip ediyoruz ama korkularımız devam ediyor. Allah onlara sağlıklı bir ömür versin, inşallah bu savaş bir an önce biter ve insanlar ölmez" dedi.

"EŞİM VE ÇOCUĞUM SIĞINAKTA FARKLI YERDE KALIYOR"

Yaşadıkları sığınakta teyzesiyle görüntülü görüşen Özgenç Yılmaz ise eşinin ve 2 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalandığını, bundan dolayı da yaşadıkları binaların altında olan sığınaklarda ayrı yerlerde kaldıklarını söyledi.

"MARKETLERDE GIDALAR TÜKENMEK ÜZERE"

Eşini ve çocuğunu bu nedenle göremediğini anlatan Özgenç Yılmaz, "Evlendikten sonra Odessa'ya yerleştim. Kafe işletiyoruz. Şimdi dışarı çıkamıyoruz. Daha önceki savaşlardan dolayı binaların neredeyse tamamının altına sığınaklar var. Biz de şimdi bu sığınaklarda kalıyoruz. Savaş başladıktan sonra ise marketlerde gıdalar nerdeyse tükendi. Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Burada herkese silah verildi. Bize de silah vermek istiyorlar. İnanılmaz bir direniş gösteriliyor. Bu durum Rusları şaşırtıyor. Bizim yaşadığımız bölgede daha önce Rusça konuşuluyordu, savaş sonrası ise Ukraynaca konuşuluyor. İnşallah bu savaş da bir an önce bitter ve savaşsız bir ortam oluşur" diye konuştu.