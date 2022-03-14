SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaralara en son Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti. 14 Mart Pazar günü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının ardından zam haberleri netlik kazanmış oldu. Sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacakken en ucuz sigara fiyatı 23,50 TL oldu.