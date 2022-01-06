Sigara fiyatlarına zam geldi. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 olarak belirlenirken sigara fiyatları da bundan doğrudan etkilendi. Peki, Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara zammı fiyatları listesi