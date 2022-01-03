Sigara zammı 2022 son dakika haberleri... Yeni yıl ile birlikte birçok kalemde ürün zamlanırken güncel sigara fiyatları ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış yüzde 47 olarak belirlenirken sigara fiyatlarının da bundan etkilenmesi bekleniyor. Peki, sigaraya zam var mı? Sigara fiyatları değişecek mi? İşte, detaylar

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigarada paket başına 0,4851 TL olan maktu vergi 0,7150 TL’ye yükseltildi. Paket başına 9,766 TL olan asgari maktu vergi de 14,394 TL’ye çıkmış olup, bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye yükseltti. Asgari maktu vergi, bir paket sigaradan elde edilen asgari vergi tutarını belirliyor. Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek.