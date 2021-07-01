Son dakika sigara zammı haberleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre uzun süredir devam eden ÖTV zammı söylentileri son buldu. Peki, Sigaraya zam geldi mi? İşte sigara zammı haberi detayları...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 2021 SİGARA ZAMMI

Resmi gazete üzerinden yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle beraber Temmuz Aralık döneminde alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV artışından muaf tutulduğu bildirildi.

Bu doğrultuda 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle sigara fiyatlarında fiyat artışı gerçekleşmedi.