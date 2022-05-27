Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı! Alkol ve sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum

Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı! İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum

Sigara ve alkol fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi ÖTV zammı uygulandı. 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece yapılan ÖTV zammının ardından sigara ve alkol fiyatlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Peki, Sigara ve alkol fiyatlarına ÖTV zammı ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

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