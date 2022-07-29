Sigara tartışmasında oğlu öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

DHA

Konya'da, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokak'ta akılalmaz bir cinayet meydana geldi.

BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Ahmet B. (35) ile sigara içtiği için daha önce dövdüğü iddia edilen oğlu A.E.B. (16) arasında bu nedenle tartışma çıktı.

Oğlu tarafından öldürülen Ahmet B.

BABASINA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçtı, yaralanan Ahmet B. ise gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ahmet B. kurtarılamadı. Ahmet B., dün Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

"DÖVMEYE BAŞLAYINCA ATEŞ ETTİM"

A.E.B. kısa sürede yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi. A.E.B.'nin ifadesinde babası Ahmet B.'nin sigara içtiği için daha önce dövdüğünü, yine aynı nedeniyle dövmeye başlaması üzerine tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

KATİL EVLAT TUTUKLANDI

A.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.