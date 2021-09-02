Ünlü aktör kalbine yenildi

Hindistanlı oyuncu Siddhart Shukla'dan acı haber geldi. Shukla'nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Siddhart Shukla'nın kesin ölüm nedeni resmi olarak açıklanmamış olsa da Hindistan basını, oyuncunun 40 yaşında kalp krizine yenildiğini belirtti. Shukla'nın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsiden sonra belirleneceği açıklandı.

Siddhard Shukla'nın erken yaşta ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Shukla'nın vefatının Hindistan film endüstrisi için büyük bir kayıp olarak nitelendirildi.

ÖLÜM HABERİ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Ünlü oyuncunun ölümü üzerine hayranları ve meslektaşları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Bir hayranı, "Şok' kelimesinin bile bu ölüm karşısında hissettiklerini anlatmakta yetersiz kalacağını" dile getirdi.

SIDDHART SHUKLA HAKKINDA

Siddhart Shukla, 2008 yılında "Babul Ka Aangann Chootey Na" ile dizi oyunculuğuna adım atmıştı. İlk sinema deneyimini ise 2014 yılında "Humpty Sharma Ki Dulhania" adlı filmle yapmıştı. Oyuncu, 2019 yılında Big Brother'ın bir uyarlaması olan "Bigg Boss" adlı televizyon şovuyla şöhretini ikiye katlamıştı.