Şiddetli yağış faciaya neden oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Kayan duvar, bu sırada yoldan geçen motosikletli Bahri Gündüz'ün üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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