Şiddetli lodosta güneş enerjisi panelleri savruldu!

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Lefke Kapı mevkilerinde de bir bina ve kafeteryanın çatısında zarar oluştu. Eşrefzade Mahallesi'nde bir binanın üzerinden güneş enerjisi panelleri, bir otomobilin üzerine düştü.

METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'den de bazı iller için şiddetli sağanak uyarısı geldi. Buna göre bu akşamdan itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya ve Balıkesir'de şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Açıklamada ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.