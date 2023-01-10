Şiddetli lodosta güneş enerjisi panelleri savruldu!

Bursa'nın İznik ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle bazı araçlar ve binaların çatıları zarar gördü.
AA'da yer alan habere göre, Selçuk Mahallesi'nde kuvvetli lodosta bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.
ÇATILARDAN PARÇALAR KOPTU
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Lefke Kapı mevkilerinde de bir bina ve kafeteryanın çatısında zarar oluştu. Eşrefzade Mahallesi'nde bir binanın üzerinden güneş enerjisi panelleri, bir otomobilin üzerine düştü.
İznik Belediyesine bağlı ekipler, çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.
METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Öte yandan Meteoroloji'den de bazı iller için şiddetli sağanak uyarısı geldi. Buna göre bu akşamdan itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya ve Balıkesir'de şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Açıklamada ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.