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Bursa'da kuvvetli lodosta binalardan kopan parçalar araçlara zarar verdi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından şiddetli lodos etkili olmaya başladı. Bursa'da bir binanın üzerindeki güneş enerjisi panelleri, sokaktaki otomobilin üzerine düştü. Bazı binalardan kopan parçalar da araçlara zarar verdi. Öte yandan Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya ve Balıkesir'de şiddetli sağanak yağış beklendiği de açıklandı

Giriş: 10.01.2023 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şiddetli lodosta güneş enerjisi panelleri savruldu!
Şiddetli lodosta güneş enerjisi panelleri savruldu!
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AA

Bursa'nın İznik ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle bazı araçlar ve binaların çatıları zarar gördü.

AA'da yer alan habere göre, Selçuk Mahallesi'nde kuvvetli lodosta bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.

ÇATILARDAN PARÇALAR KOPTU

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Lefke Kapı mevkilerinde de bir bina ve kafeteryanın çatısında zarar oluştu. Eşrefzade Mahallesi'nde bir binanın üzerinden güneş enerjisi panelleri, bir otomobilin üzerine düştü.

İznik Belediyesine bağlı ekipler, çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji'den de bazı iller için şiddetli sağanak uyarısı geldi. Buna göre bu akşamdan itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya ve Balıkesir'de şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Açıklamada ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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