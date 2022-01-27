Şiddetli kar yağışı tekneleri batırdı!

Kozlu’da etkili olan kar yağışı balıkçı barınağını olumsuz etkiledi. Limanda demirli 5 balıkçı teknesi, karın ağırlığına dayanamayarak battı.

DHA'nın haberine göre, Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi, batan tekneleri kurtarmak için vinç çağırdı. Dalgıçlar suya girerek teknelerden birini halatla bağladı.

Ardından vince bağlanan halat yardımıyla tekne karaya çıkartıldı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, vincin yetersiz kalması nedeniyle diğer tekneleri kurtaramadıklarını söyledi.

Yoğun kar yağışının devam ettiğini ifade eden Kayhan, Tekneler karın ağırlığına dayanamayınca battı. Biz 5 tanesini tespit ettik. Vatandaşlara çağrımız gelip teknelerini kontrol etsinler. Yağış devam ediyor dedi.