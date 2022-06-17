Sıcak hava dalgası ülkemizi de etkileyecek mi?

Yazısında, "Bugünlerde sıcak gündemin ve bilinen zorlukların içinde yaşayan ülkemiz, aslında hava koşulları olarak şanslı olduğu bir hafta sonuna giriyor. Avrupa’nın büyük kısmında ve Amerika’da kuzey eyaletlere kadar uzanan geniş bir alanda sıcak hava dalgaları yaşanıyor, canlılar aşırı sıcak altında kavrulurken su havzaları, dereler akarsular ve özellikle göller hacimlerini kaybediyor. Aşırı sıcaklar su buharının varlığı ile hissedilen sıcaklıkları 50 derecenin üzerine taşıyabiliyor" diyen Öztel, şöyle devam etti:

"İspanya, İngiltere, Portekiz ve Fransa bu hafta sonu 45 dereceyi de aşabilir, şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklıkları kaydetmeyi bekliyorlar.

Türkiye’de rüzgarlar İstanbul’u ve Marmara’yı ferahlatıyor. Karadeniz üzerinden aldığımız poyraz, 20 derece su sıcaklığı üzerinde yaptığı seyahat ile sabah ve gece havayı ferahlatabiliyor. Ukrayna ve Rusya üzerindeki hareketin bir parçası bugün bizi de etkiliyor ve rüzgar 3-4 gün daha kuzey-kuzeydoğudan eserek bu serinliği koruyacak.

Hafta sonunun önemli yağışları Eskişehir, Afyonkarahisar-Denizli arasında görünüyor. Cumartesi öğleden sonra bu merkezlerde, Pazar günü ise Ankara çevresinde yağmur var. Ankara’nın yağmuru bu kez zayıf, Eskişehir ve güneyinde ise yine kuvvetlice yağan yaz yağmurlarından bekleyelim.

Ağaçların değerinin, yaşama faydasının daha iyi anlaşıldığı günler başlamak üzere. 23-24 Haziran’dan itibaren şu an Batı Avrupa’dakine benzer (belki biraz daha zayıfı) bir sıcak hava dalgasının etkisine girebiliriz. Gölgeler, ağaçların serin tutabildiği sokaklar ve caddeler, kapalı ve klimalı alanlar kurtarıcımız olacak. O günlere henüz daha var, taze bir ilk bahar havasını andıran bugünlerin tadını çıkartmalı. İyi hafta sonları."

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN