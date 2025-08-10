Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Siber suçlarla mücadelede 214 gözaltı | Son dakika haberleri

        Siber suçlarla mücadelede 214 gözaltı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "44 ilde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheli yakalandı, 99'u tutuklandı." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 10:04 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siber suçlarla mücadelede 214 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda yakalanan 214 şüpheliden 99'unun tutuklandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 44 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda 214 şüphelinin yakalandığını, 99'unun tutuklandığını, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden 'ürün satışı' temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi."

        Yerlikaya, operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

        "SANAL DEVRİYELERİMİZLE DOLANDIRICILARIN PEŞİNDEYİZ"

        Operasyonlarda 4 kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, para ile dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa