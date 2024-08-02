En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödeme tarihleri, SGK tarafından açıklandı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...