AA

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Anıl Yolum, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre öldürülen Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü de duruşmada yer aldı. Ünlü'nün babasının avukatı, sanığın olay yerine gelirken maske taktığını, yanına bıçak alarak geldiğini ve bunların olayı tasarladığının göstergesi olduğunu belirterek, "Kendi çocuğuna hamile olan kadını öldürüyor. Bir de haksız tahrik indirimi almaya çalışıyor." dedi.

SAVUNMASI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sanık Anıl Yolum da maktulün olay öncesi kendisine onur kırıcı hakaretlerde bulunduğunu ileri sürerek bir anlık öfkeye kapıldığını ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında olayda haksız tahrik nedeni görmediklerini bildirerek sanığın "gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü hayatını kaybetmiş, tutuklanan Yolum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.