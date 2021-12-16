DHA

İlçede Murat Çayır yönetimindeki 33 S 5416 plakalı özel bir şirkete ait servis minibüsü, yolcuların inmesinin ardından seyir halindeyken alev aldı.

DHA'nın haberine göre, araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, alevlerin aracı sarmaması için ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.