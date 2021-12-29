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Eşinden boşandıktan sonra birlikte yaşadığı kişiyi meyve bıçağıyla öldüren Muradiye Koçcu "kasten adam öldürme" suçundan yargılandığı Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

Zafer Samancı'nın haberine göre Koçcu’ya verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda kadına şiddet konusuna da detaylıca yer verildi.

"BEN ONU ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan yargılanan Muradiye Koçcu, "Sadece kendimi korudum. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Anneme saldırıyordu. Beni tehdit ediyordu. Benim öldürme niyetim yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, kadının suçu "haksız tahrik" altında işlediğine kanaat getirerek, müebbet olan cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü. Açıklanan gerekçeli kararda sanık Muradiye Koçcu'nun, bir başka kadınla resmi nikahla evli olup boşanma davası devam eden Yunus Bozdağ ile birlikte yaşadığı ancak geçinemedikleri ve zaman içerisinde geçimsizliklerin arttığı belirtildi. Muradiye Koçcu'nun, Yunus Bozdağ'dan ayrılmak istediği, aralarında eşyaların paylaşılmasından kaynaklı anlaşmazlık çıkınca olaydan bir ay önce başvuru üzerine Yunus Bozdağ hakkında uzaklaştırma kararı uygulandığı bildirildi.

"ARTAN KADINA ŞİDDET OLAYI SANIĞI PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEMİŞTİR"

Mahkemenin gerekçeli kararında kadına şiddet konusu "Sanığın cezasının belirlenmesinde, maktulün haksız eylemlerinin yanı sıra toplumun sosyal-kültürel yapısı, son zamanlarda artan kadına karşı şiddet eylemleri, meydana gelen kadın cinayetlerinin kadınlar üzerindeki etkileri ve bu durumun sanık üzerinde doğurduğu psikolojik sonuç ile alınan koruma kararına rağmen sanığın kendini korumak içgüdüsüyle çantasında sürekli bıçak taşıması, maktulün elinde saldırı ve savunmada kullanabileceği bir cisim yokken maktulün saldırısını defetmek için hemen bıçağına sarılması gibi hususlar birlikte değerlendirilmiş ve müsnet suçtan cezalandırılmasına dair hüküm tesis edilmiştir" ifadeleri ile yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Konya'da eşinden boşanan Muradiye Koçcu (29), merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde kiraladığı evde Yunus Bozdağ (26) ile yaşamaya başlamış, yaklaşık 2 ay sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle maktulden şikayetçi olarak koruma tedbiri aldırmıştı.

Ayrıldıktan sonra 1 Ekim 2020'de annesi ve kız kardeşiyle eşyalarını toplamak için tekrar eve gelen Muradiye Koçcu ile Bozdağ arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Koçcu, Bozdağ'ı göğsünden bıçaklamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Muradiye Koçcu hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.