Sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını bıçakladı! Hastaneye bıraktı, köpeklerden korkunca yakalandı
Adana'da iki arkadaşın ormandaki eğlencesi kanlı bitti. Emre K., Bilal D.'nin sevgilisi hakkında konuşması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre K., arkadaşını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan arkadaşını hastane önüne bıraktıktan sonra kaçan Emre K., olayın yaşandığı bölgede köpeklerden korkunca polise yakalandı
Adana'da sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şahıs, arkadaşını hastane önüne bırakıp kaçarken, köpeklerden korkunca polise yakalandı.
Olay, 24 Ekim günü saat 17.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emre K. (26), arkadaşı Bilal D.'yi (34) otomobiliyle alıp, ormanlık alanda içki içmeye başladı. Bilal D.'nin, Emre K.'nin kız arkadaşı hakkında konuşması üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Emre K., arkadaşı Bilal D.'yi 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan arkadaşını otomobiliyle Seyhan Devlet Hastanesi önüne bırakan Emre K., kayıplara karıştı.
KÖPEKLERDEN KORKUNCA POLİSE YAKALANDI
Sağlık görevlilerinin fark edip hastaneye taşıdığı Bilal D., hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı. Durumun bildirilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emre K.'nin kaçtığı otomobilin peşine düştü.
Yaralama olayını gerçekleştirdiği bölgeye gittiği tespit edilen şahsın aracı, yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Araçta inceleme yapan polis, kan izlerinin olduğunu belirledi. Bölgede araştırma yapan polis, sokak köpeklerinin kovaladığı şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan Emre K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı Bilal D.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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