Sevdası sonu oldu!

Kayseri'de yamaç paraşütüyle iniş yaptığı sırada ağacın üzerine düşen sporcu, hayatını kaybetti.

Talas ilçesindeki Ali Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü H.K., iniş sırasında merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Çaybağları Sokak'taki bir ağaca takılıp yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan sporcu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. H.K., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.