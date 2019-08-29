Süper Lig'de 2. haftanın ardından cezalar açıklandı... PFDK, Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.08.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu AHMET OĞUZ'un, 26.08.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu PIERE YVES NICOLAS POLOMAT'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 25.08.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.08.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR F.K. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.08.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JEAN MICHAEL SERI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Ayrıntılar birazdan...