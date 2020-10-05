Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

“Covid-19” geçirilmesi hastalıktan kurtulmak ve sonrasında hiçbir sorunla karşılaşmadan yaşamak anlamına gelmiyor. Bu sorunu yaşayan hastaların semptomatik de asemptomatik de olsa; Kısa, orta ve uzun vadede mutlaka yakından takip edilerek doktor kontrolünde olmaları gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bilimsel olarak artık bildiğimiz bir şey var ki hiçbir bulgusu veya şikayeti olmayıp (asemptomatik) Covid-19 geçiren vakaların yakından takip edilme oranları mutlaka artmalıdır. İçinde bulunduğumuz ortamda, ‘Bir bulgum ve şikayetim olmadığına göre bana bir şey olmaz! ‘demek doğru değildir. Çünkü izlem polikliniklerinde asemptomatik vakalarda kısa vadede nelerle karşılaşabileceğimizi çok iyi bilsek de, henüz hastalığın orta ve uzun vadede vücutta neler yapabileceği konusunda fikrimiz yok” diyor.

HASTALIK SONRASI KISA VADEDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

Buna karşın bilim insanlarının konuyla ilgili bazı öngörülerinin mevcut olduğunu söyleyen Arıca, Covid-19 hastalığı sonrası oluşabilecek durumları çoktan aza şu şekilde sıralıyor;

*VÜCUT: Hareket etmede zorluk, ateş, üşüme, titreme, gece terlemeleri, kilo kaybı, ayaklarda yanma hissi

*BEYİN: Dikkat dağınıklığı, tat ve koku duyusunda azalma, hafıza sorunları, uyku hali, uykuya dalmakta zorluk, mutsuzluk hissi, anksiyete, sinirlilik, susuzluk hissi

*AKCİĞER: Nefes darlığı, öksürük, kesik kesik nefes alma, kesilme hissi

*GÖZ: Bulanık görme, gözde kuruluk hissi, katarakt

*KAS: Kas ve vücut ağrıları, kramplar

*CİLT: Kuruma, soyulma, yanma hissi, döküntü, kepek

*GÖĞÜS: Sıkışma, ağrı, nefes alamama hissi

*KALP: Çarpıntı, ritim bozukluğu

*EL ve AYAK: Şişkinlik, ağrı, bileklerde ağrı

ORTA VE UZUN VADE PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM YOLU

Yukarıda sayılanların şu ana kadar Covid-19 geçirdikten sonra kısa vadede oluşabilecek problemler olduğunu belirten Arıca; “ Bu problemlerle başa çıkabilmek için belirli hastanelerde “Covid-19 izlem poliklinikleri” açılmaya başlandı. Hem ülkemizde hem de Avrupa ülkelerinde yapılan bu izlem yerlerinde belirli aralıklarla doktor kontrolleri gerçekleştiriliyor. Doktor muayenesi sonrası; Akciğer, kalp, göz, beyinsel fonksiyonlar ile ruhsal durumların taranması gerekiyor. Covid izlem polikliniklerinin ülkemizde yaygınlaşmasıyla orta ve uzun vadede çıkabilecek hasarları ve problemleri yakından takip ve tedavi etmemiz mümkün olabilir” diyor.