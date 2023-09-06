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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Selin vurduğu 8 katlı bina tahliye edildi

        İkitelli'de su basan 8 katlı bina boşaltıldı

        İstanbul'da selde zarar gören 8 katlı bir bina tahliye edildi. Binanın bazı bölümlerinde çökme meydana geldiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:32
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        Selin vurduğu 8 katlı bina tahliye edildi
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        İkitelli'de sel felaketinden bodrumu su dolan 8 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Sadece özel eşyalarını alabilen bina sakinleri valizleriyle birlikte sokakta kaldı.

        DHA'nın haberine göre İkitelli, Sakarya caddesinde bulunan 8 katlı binanın giriş katının duvarları, yanında bulunan derenin taşmasıyla çöktü. Mutfak ve bir odasının dış duvarlarında çökme meydana gelen evde oturan Türkmen aile, üst kat komşularının çabalarıyla kurtarıldı.

        Su seviyesinin insan boyuna ulaştığı apartman, yıkılan duvarları ve zeminin kayma ihtimaline karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Sağanak yağışın vurduğu Sakarya caddesinde yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Son anda komşularının yardımıyla tahliye edilenler özel eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı.

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        Derenin taşmasıyla birlikte zarar gören apartmanın 1'inci katında yaşayan Şehzade Kurbanov, "Ev boşaltıldı, hiçbir yerde oturacak yerimiz yok, yatacak yerimiz yok. Emlakçılar da bana dünya para istiyorlar. 15-20 bin lira istiyorlar. Burada 6 kişi yaşıyorduk, kimsede bir şey yok. Kendilerini kurtarmışlar. Bende bu sel olduğu anda geldim. Beynim dondu. Geldim, baktım. 'Böyle şaka mı olur' dedim. İnanamadım" dedi.

        Aynı binanın 5'inci katında yaşayan Çetin Aydoğdu ise, "Dün gece bir yağmur yağdı. Sonra sel oldu. Dere taşmaya başladı. Biz de 5'inci katta oturuyorduk. Birinci kat sular altında kaldı, aşağı yardım etmeye indim. Baktım içeriden iki kişi çıktı. Yardım etmeye başladık ve oradan 2 kişiyi daha çıkardık. Bu binada ölen ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.

        Su seviyesinin göğüs hizasına kadar çıktığını söyleyen Aydoğdu, "Bina boşaltıldı, binada kimse yok. Ama sonunda ne olacak hiç bilmiyoruz" dedi.

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