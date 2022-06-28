Selde, barınakta kilit altında olan 56 köpek öldü!

Bartın'da meydana gelen selde barınakta kilitli bulunan 22'si yavru 56 köpek telef oldu.

AA'da yer alan habere göre Okçular köyünde Sevim A.'nın arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınaklar yağışla yamaçtan gelen suyuyla doldu.

Selden etkilenen köpeklerin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Barınağın bulunduğu alana gelen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 300 köpeği güvenli bölgeye alarak Bartın Hayvan Barınağı'na götürdü.

Barınakta kilitli kalan 22'si yavru olmak üzere 56 köpeğin öldüğü belirlendi. Hayvanların ölümüyle ilgili barınağın sahibi Sevim A'ya Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin lira idari para cezası uygulandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir