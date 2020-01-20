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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'da yaptığı açıklamada "Herkesin elini vicdanına koyarak barış için yan yana gelmesi artık ahlaki bir görevdir, sorumluluktur. En büyük çözüm süreci de halkın demokrasi için yan yana gelmesi, el ele vermesidir" ifadelerini kullandı.

"Çoğalarak yan yana gelmenin en anlamlı cevap olacağını" kaydeden Demirtaş, "Halkın çoğunluğu bunu isterken, siyasetçiler de bunun gereğini yapmaktan çekinmemelidir artık" dedi.

Cezaevindeyken yazdığı Devran isimli öykü kitabından uyarlanan oyunu izleyenlere yönelik eleştirilere tepki gösteren Demirtaş, "Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar, sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa" dedi.

"Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi" diyen Demirtaş, tepki gösterenlere karşı "linç güruhu" ifadesini kullandı. Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti: "Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor."

11 Ocak'ta Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu HDP'li Sırrı Süreyya Önder, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile birlikte İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu birlikte izlemişti. Ünlü sanatçı Kadir İnanır da, hayat arkadaşı Jülide Kural'ın Ömer Şahin'le sahneye taşıdığı oyunu izleyenler arasındaydı.