Sel felaketinde can kaybı 71 oldu

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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel olayları hakkında AFAD'dan yapılan açıklama şöyle:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısı 47’dir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları:

- Kastamonu’da; 4.924 personel, 653 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 574 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 24 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak

- Sinop’ta; 2.680 personel ile 20 helikopter, 340 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 korvet, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 238 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 18 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak

- Bartın’da; 488 personel, 70 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 79 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak

Beslenme Çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 138.520 sıcak yemek, 57.402 kumanya, 57.775 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Toplamda 3.250 öğle ve akşam yemeği dağıtımı yapılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiştir.

Tahliye Çalışmaları

- Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

- Kastamonu; Toplamda 1.480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye edilen

vatandaşlarımızdan 372’si yakınlarının yanına tahliye edilmiştir.

- Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 560 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 533 afetzededen 469’u yakınlarının yanına tahliye edilmiştir.

Barınma Çalışmaları

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.707 kişilik kapasite ayrılmış olup, 813 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ankara İlinden Kastamonu’ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.733 kişilik kapasite bulunmakta olup, 146 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Bartın’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3.000 kişilik kapasite ayrılmış olup 18 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.

Kastamonu’daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 360 çadır, 1.220 battaniye, 1.220 yatak, 1.220 nevresim seti bölgeye sevk edilmiştir.

Acil Yardım Ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu’ya 5 Milyon TL, Sinop’a 3 Milyon TL ve Bartın’a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ise Kastamonu’ya 5 Milyon, Sinop’a 3 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ₺ ödenek aktarılmıştır. Toplamda 23 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.

Enerji Çalışmaları

- Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır.

- Kastamonu genelinde farklı ilçelerde 4 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 75 jeneratörün montajı yapılmıştır. 40 adet boşta jeneratör mevcuttur. Sahada montaj yapılması uygun olan yerler tespit edildikçe montajları devam etmektedir.

- Sinop genelinde 39 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır. Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 41 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır.

Ulaşım Altyapı

Kastamonu’da; Ağlı-Şenpazar arasında ekipler yolda 5 noktada göçmeler tespit etmiş olup, tespit ve onarım çalışmaları devam etmektedir. 15.08.2021 itibariyle 3 noktada onarım tamamlanmış olup iki kısım kalmıştır. İnebolu-Kastamonu arası ulaşıma açılmıştır. Valay-1 Köprüsünün ayaklarında hasar oluştuğundan ve bir noktada meydana gelen heyelan sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştır.

Bartın’da; Yapılan çalışmalar sonucunda Bartın-Karabük yolu kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Ulaşıma kapanan Kumluca-Kozcağız arası, 15.08.2021 itibarıyla servis yolundan küçük araç trafiğine açılmıştır.

Sinop’ta; Oluza Köprüsü’nde hasar onarımı yapılarak trafiğe açılmıştır. Yapılan çalışmalarla Sinop - Ayancık yolu bazı noktalarda tek şeritten olmak üzere kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yenikonak - Erfelek yolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açılmıştır

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.

Altyapı

Kastamonu Azdavay ve Devrekani ilçelerine su verilmektedir. Devrekani’de terfi merkezi su altında kaldığından geçici olarak kaynaktan su verilmektedir. Bozkurt’da yüksek yerlerdeki 4 mahallenin arızaları giderilerek su verilmektedir. Bozkurt Merkez mahallesini besleyen 2 adet kuyu tahrip olduğundan su verilememektedir

Bartın Abdipaşa’da Derecik mahallesi dışında kalan mahallelere su verilememektedir. Ulus ilçesinde içme suyuna ilişkin tüm arızalar giderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasatının giderilmesi için 3 Milyon ₺ ödenek aktarılmıştır.

Sinop Ayancık’ta atıl durumdaki kuyuların bakım onarımları yapılarak ilçeye su verilmiştir. İlçede 10 km’lik şehri besleyen içme suyu iletim hattı kullanılamaz duruma gelmiştir. Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Erfelek’te içme suyu konusunda bir hasar bulunmamaktadır. Türkeli’nde içme suyu kısmi olarak verilmeye başlanmıştır. Mevcut su kuyuları kullanılamaz durumdadır. Kuyulardan su temini sağlanması için boru temin edilmiştir.

Haberleşme Çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 12 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 16 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.

Psikososyal Destek

Sel felaketlerinde; ; Kastamonu İlinde 974 kişiye; Bartın İlinde 694 kişiye; Sinop İlinde 696 kişi olmak üzere toplam 2.364 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Ayni Bağış ve Depo Yönetimi

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar da aşağıda sunulmuştur:

• Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1.Alternatif)

• Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2.Alternatif)

• Kastamonu Şeker Fabrikası (3.Alternatif)

• Kastamonu Abana Sebahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu

• Sinop Organize Sanayi Bölgesi

• Ayancık Belediyesi Olimpik Spor Salonu

• Bartın Ulus Şehit Musa Aytar Anadolu Meslek Lisesi

Tarım ve Orman

Taşkın bölgelerine kesif yem, yonca otu, saman ile sokak hayvanları ve evcil hayvanlar için yem sevkiyatı yapılmıştır. Kastamonu’ya 42,5 ton yem, 380 kg köpek-kedi maması ile Sinop’a 19 ton yem, 190 kg köpek-kedi maması sevkiyatı yapılmıştır.