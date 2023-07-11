Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sele kapılıp, kaybolan Hüseyin Topçuoğlu'nun (58) cansız bedeni, İstanbul'dan gelen oğlu R.T. tarafından balçığa saplanmış halde bulundu.

DHA'nın haberine göre Zonguldak'ı vuran selden sonra, 9 Temmuz'da Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde emekli Hüseyin Topçuoğlu'ndan haber alınamadı.

Hüseyin Topçuoğlu'nun komşusu Yaşar Toplucuk, çok iyi bir insanı kaybettiklerini belirterek, "Selden bir gün önce beraberdik. Bugün acı haberi alınca çok üzüldüm. Beldede uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyordu. Kendi halinde, iyi bir insandı. Ayakkabı boyayarak, geçimini sağlardı. Emekli de oldu. Oğlunun biri Tanzanya'da, gelemedi. Bir oğlu İstanbul'da Demiryolları'nda çalışıyordu. O geldi, babasını o buldu. Çok üzgünüm" dedi.