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        Sel sularına kapılan babasının cansız bedenini buldu

        Karadeniz Bölgesini vuran sel felaketinde can kaybı 2'ye çıktı. Samsun'da sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Türkan Yılmaz'ın ardında bir acı haber de Zonguldak'tan geldi. Kente sele kapılan Hüseyin Topçuoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 15:52
        Sel felaketinde can kaybı 2'ye çıktı!
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sele kapılıp, kaybolan Hüseyin Topçuoğlu'nun (58) cansız bedeni, İstanbul'dan gelen oğlu R.T. tarafından balçığa saplanmış halde bulundu.

        DHA'nın haberine göre Zonguldak'ı vuran selden sonra, 9 Temmuz'da Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde emekli Hüseyin Topçuoğlu'ndan haber alınamadı.

        Topçuoğlu'nun selde kaybolduğundan endişe eden aile, durumu jandarmaya bildirdi. Topçuoğlu'nu bulmak için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'dan kente gelip, çalışmalara katılan R.T., Atatürk Caddesi kenarında babasının balçığa saplanmış cansız bedenini buldu. R.T. ekiplere haber verirken, ölüm haberini alan eşi G.T. ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Topçuoğlu'nun cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hüseyin Topçuoğlu'nun komşusu Yaşar Toplucuk, çok iyi bir insanı kaybettiklerini belirterek, "Selden bir gün önce beraberdik. Bugün acı haberi alınca çok üzüldüm. Beldede uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyordu. Kendi halinde, iyi bir insandı. Ayakkabı boyayarak, geçimini sağlardı. Emekli de oldu. Oğlunun biri Tanzanya'da, gelemedi. Bir oğlu İstanbul'da Demiryolları'nda çalışıyordu. O geldi, babasını o buldu. Çok üzgünüm" dedi.

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