Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı Mustafa Koçak ve Murat Canım’ı ayrıca tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye yardım’ Hürriyetten yoksun kılmak ve Ruhsatsız silah” suçlarından toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iki sanık hakkında olay nedeniyle pişmanlık duymamaları nedeniyle indirim uygulamadı.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme tutuksuz sanık Deniz Özel’i, “Silahlı Terör Örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 6 yıl hapis, tutuklu sanıklardan Cengiz Özel’i “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 11 yıl 3 ay hapis, tutuklu sanık Mithat Öztürk ise “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

9 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, aralarında Şadi Naci Özpolat’ın da bulunduğu 9 firari sanıkla ilgili olarak ise dosyayı ayırarak kırmızı bülten ve yakalama kararlarının devamına hükmetti.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Kararın açıklanmasının ardından tutuklu sanıklar “Sizi Allaha havale ediyorum. Baskılar bizi yıldıramaz. Adaletiniz yok” diyerek bağırdı.