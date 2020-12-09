Şehit babası, 1 kuruşluk davayı kazandı

Aldan, 2017 yılında katıldığı Rusya'nın Sesi radyosundaki bir programda, 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı skandal açıklamalarla gündeme geldi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklara inen vatandaşlara hakaretlerde bulunan eski vekil Aldan, sivillerin darbeyi önlemek için yaptığı eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağı yönündeki kararı eleştirdi.

Aldan konuşmasında ise, “Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

Avukat Uğur Güven

ŞEHİT BABASI 1 KURUŞLUK DAVA AÇTI

15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin Avukatı Uğur Güven yaptığı açıklamada, "Eski vekilin 15 Temmuz ruhuna ve destanına dair küçümseyici, aşağılayıcı, tahkir edici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Devletimizin tüm kurumlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini itham edici, suçlu gösteren ve bu kurumları alenen aşağılayan gerçeğe aykırı sözlerde bulunması üzerine, şehit babası olan Melih Fuat Ercan çocuğuna 'İT' denilmesi üzerine 1 kuruşluk açmış olduğu manevi tazminat davasını kazandı" dedi.

Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “CHP eski Milletvekili Ömer Süha Aldan, 15 Temmuz hain darbe girişimi kapsamında yapmış olduğu açıklamaya ilişkin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehadet şerbeti içen Yılmaz Ercan’ın babası Melih Fuat Ercan’ın vekili sıfatıyla kendisine 1 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştık.

Davamız bugün kabul edildi, şöyle ki davalı şahıs Ömer Süha Aldan 15 Temmuz Darbe girişiminde sokağa çıkan kahraman vatandaşlarımızı, gazilerimizi ve şehitlerimizi kastederek onlara hakaret etmiş ve aşağılamıştır. Bundan dolayı da biz o tarihte hem kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk hem de tazminat davası açmıştık. Açmış olduğumuz tazminat davası da bugün itibariyle kabul edildi."