Şehit babası, 1 kuruşluk davayı kazandı

Aldan, 2017 yılında katıldığı Rusya'nın Sesi radyosundaki bir programda, 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı skandal açıklamalarla gündeme geldi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklara inen vatandaşlara hakaretlerde bulunan eski vekil Aldan, sivillerin darbeyi önlemek için yaptığı eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacağı yönündeki kararı eleştirdi.
Aldan konuşmasında ise, “Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır” ifadelerini kullandı.
Avukat Uğur Güven
ŞEHİT BABASI 1 KURUŞLUK DAVA AÇTI
15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin Avukatı Uğur Güven yaptığı açıklamada, "Eski vekilin 15 Temmuz ruhuna ve destanına dair küçümseyici, aşağılayıcı, tahkir edici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Devletimizin tüm kurumlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini itham edici, suçlu gösteren ve bu kurumları alenen aşağılayan gerçeğe aykırı sözlerde bulunması üzerine, şehit babası olan Melih Fuat Ercan çocuğuna 'İT' denilmesi üzerine 1 kuruşluk açmış olduğu manevi tazminat davasını kazandı" dedi.
Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “CHP eski Milletvekili Ömer Süha Aldan, 15 Temmuz hain darbe girişimi kapsamında yapmış olduğu açıklamaya ilişkin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehadet şerbeti içen Yılmaz Ercan’ın babası Melih Fuat Ercan’ın vekili sıfatıyla kendisine 1 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştık.
Davamız bugün kabul edildi, şöyle ki davalı şahıs Ömer Süha Aldan 15 Temmuz Darbe girişiminde sokağa çıkan kahraman vatandaşlarımızı, gazilerimizi ve şehitlerimizi kastederek onlara hakaret etmiş ve aşağılamıştır. Bundan dolayı da biz o tarihte hem kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk hem de tazminat davası açmıştık. Açmış olduğumuz tazminat davası da bugün itibariyle kabul edildi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!