Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

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Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş, gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattığı Kabaş'ın Sarıyer'deki evine gitti.

Burada gözaltı işlemi uygulayan ekipler, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine Kabaş'ı emniyete götürdü.

Kabaş'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ALTUN: ARSIZLIK, AHLAKSIZLIK

Kabaş'ın sözlerine tepkiler sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı olduğunu vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur."

Nurettin Topçu'nun "Ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını koymak gerekir." sözünü anımsatan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz."

Siyasetin millete dönerek, gazeteciliğin haber üreterek yapılacağına işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."

KALIN: HADSİZLERE İNAT

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."

ÇELİK: AŞAĞILIK SÖZLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek." açıklamasını paylaştı.

SOYLU: EDEPSİZ LAFLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

GÜL: VİCDAN VE ADALET ÖNÜNDE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" dedi.