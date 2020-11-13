Seçim sonuçlarına itiraz eden Trump'tan flaş açıklama!

SON DAKİKA: Trump'tan çok kritik açıklama: "Tüm oylar sayıldığında..."

Reuters

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Başkan Donald Trump'ın sonuçlara itirazı sürerken, Trump'tan şaşırtan bir açıklama geldi.

Başkan Trump, Fox News'ten Geraldo Rivera'ya yaptığı açıklamada "Tüm geçerli oylar sayıldığında doğru şeyi yapacağım" dedi.

Rivera, ABD seçimlerine ilişkin Başkan Trump ile gerçekleştirdiği diyaloğu Twitter hesabından paylaştı. Trump'ın tüm eyaletlerde onaylanmış oyların açıklanmasını beklediğini söyleyen Rivera, "Trump tüm geçerli oylar sayıldığında ABD Anayasasına uygun bir şekilde davranacak. " dedi.

Trump'ın tüm eyaletlerde sayılan oyların onaylanmasını beklediğini belirten Rivera, "Sayım bittiğinde doğru şeyi yapacak" değerlendirmesinde bulundu.