Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Seçim günü okul kantinleri açık olacak

Seçim günü okul kantinleri açık olacak

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanılacak okullarda kantinler açık olacak. Kantinciler Odası'nın sorusuna YSK yanıt verdi

Giriş: 30.04.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Seçim günü okul kantinleri açık olacak
Seçim günü okul kantinleri açık olacak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, okul kantinlerinin oy verme günü açık bulundurulmasına karar verdi.

Ankara Kantinciler Odası Başkanlığınca Yüksek Seçim Kuruluna, oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu soruldu.

Talebi görüşen Kurul, ilgili kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına hükmetti.

Kurul, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulması gerektiğine karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gaziosmanpaşa'da park kavgası! Komşusunu ezmeye çalıştı
Gaziosmanpaşa'da park kavgası! Komşusunu ezmeye çalıştı
Nisan ayının son gününde sağanak ve kar yağışı bekleniyor!
Nisan ayının son gününde sağanak ve kar yağışı bekleniyor!
Muş Ovası'nda 400 kuş türü kayıt altına alındı
Muş Ovası'nda 400 kuş türü kayıt altına alındı
MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.