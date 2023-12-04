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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Seçil Erzan'ın ifadesinde geçen isim istifa etti

        Seçil Erzan'ın ifadesinde geçen isim istifa etti

        Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AK Partili Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:35
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        Seçil Erzan'ın ifadesindeki o isim istifa etti
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        Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti.

        Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi.

        Köşkdere, dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

        Nuri Köşdere, ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.

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        #Seçil Erzan
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