Scooter faciasında tahliye kararı!

Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya, sanık Rıza Öndil tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, hayatını kaybeden İlknur Akkaya'nın aile yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.
AA'da yer alan habere göre duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Rıza Öndil'in olay tarihinde park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açtığı, scooter kullanan İlknur Akkaya'nın aracın kapısına çarparak dengesini kaybettiği ve oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek yaşamını yitirdiği anlatıldı.
MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
Sanık Rıza Öndil'in bu eyleminin "taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturduğu aktarılan mütalaada, kazada kusur durumuna ilişkin alınan raporda sanık Öndil'in de kusurlu olduğu yönünde görüş bildirildiği kaydedildi.
Mütalaada, bu kapsamda sanık Öndil'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mütalaaya karşı söz verilen sanık Öndil, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Mahkemeniz huzurunda tekrardan vefat eden kişiye rahmet diliyorum. Ailem, ceza infaz kurumunda olduğumdan dolayı çok mağdur durumda. Ev sahibim ailemi evden çıkarmak istiyor. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.
Sanık Öndil'in avukatı Özgür Kip de müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Öndil'in tutuklu kaldığı süre ile öngörülen ceza miktarının alt ve üst sınırını dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
Sanığın yargılama sonuçlanıncaya kadar "yurt dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiri altına alınmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
SANIĞIN TAHLİYESİNE TEPKİ
Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan İlknur Akkaya'nın eşi Hüseyin Akkaya, sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi.
Hüseyin Akkaya, "Ben şu anda her gün ölürken, suçlular dışarıda gezip istediği gibi ailesiyle dolaşacak. Ben evime giremiyorum, çalışamıyorum. Ben bugün bir daha öldüm eşimle beraber." diyerek, gözyaşı döktü.
Sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz edeceklerini söyleyen Akkaya, sonuna kadar davanın peşinde olacaklarını dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde 26 Ekim 2021'de elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya'nın, sanık Rıza Öndil'in park halindeki otomobilinin aniden açtığı kapısına çarpıp dengesini kaybettiği ve trafikte seyreden Mehmet Yöndem'in sevk ve idaresindeki İETT otobüsünün önüne düştüğü anlatıldı.
İddianamede, kazanın ardından Akkaya'nın müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği, sanık Rıza Öndil'in kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında tarafların kusur durumunun tespiti amacıyla bilirkişi raporu alındığı aktarılan iddianamede, rapora göre İlknur Akkaya ile İETT otobüsü şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz olduğu, sanık Rıza Öndil'in ise birinci derecede kusurlu bulunduğu belirtildi.
İddianamede, bu kapsamda sanık Rıza Öndil'in, "taksirle ölüme neden ölme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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