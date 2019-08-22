22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Karabağlar ilçesi kırsal alanında, Tırazlı Mahallesi yakınlarında pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül eden yangına Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bostnik de destek olmak için geldi.
DEFALARCA SORTİ YAPMIŞTI
DHA'daki habere göre Yurii Bostnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle girerek sayısız sorti yapıp su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere Gaziemir'deki otele gitti. Uyumadan önce yardımcı pilot Uğur Uysal'la yemek yiyen Bostnik, daha sonra odasına çekildi.
KALP KRİZİ İDDİASI VAR
Dün sabah saatlerinde yardımcı pilotun telefonla ulaşamaması üzere, görevliler odasına girdi. Odanın banyo bölümünde Yurii Bostnik'in, cansız bedeni bulundu.
Odadaki ilk incelemeden sonra, cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bostnik'in ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği ifade edildi.
CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK
Ölümü orman teşkilatında büyük üzüntüye neden olan Yurii Bostnik'in cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunduğu, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.
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