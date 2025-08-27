Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Ağustos 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

        27 Ağustos 2025 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı sona erdi. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 21:38 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulamaları sürüyor. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başlıyor. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen 27 Ağustos 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        27 AĞUSTOS 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        5 - 6 - 7 - 44 - 72 - 79

        JOKER 11 + SÜPERSTAR 67

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        REKLAM

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Portekiz'de ilk 11'ler belli oldu!
        Portekiz'de ilk 11'ler belli oldu!
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Habertürk Anasayfa