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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı 24 Nisan 2024! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        24 Nisan 2024 Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanında şansını deneyen binlerce kişi için 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını bir araya getirdik. İşte 24 Nisan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 21:39 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:43
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        Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
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        Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Sayısal Loto çekilişi; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştiriliyor. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        24 NİSAN 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

        37 - 38 - 49 - 69 - 84 - 90

        JOKER 62 + SÜPERSTAR 22

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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