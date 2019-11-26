Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 teslimatına ilişkin "Her şey açık. Her şey normal. Tedarik bir süreç. Yapılacak faaliyetler vardır. Planlandığı şekilde yapılıyor" dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili faaliyetlerin de planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Ayrıntılar geliyor.