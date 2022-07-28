Savcı Sayan'a saldırı girişimine soruşturma

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın silahlı kişilerle birlikte Ağrı sokaklarında yürüdüğü iddia edilmişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Sayan, saldırı girişimine uğradığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada da Sayan ve beraberindeki belediye çalışanlarının mahalle gezisi sırasında bir grubun fiziki saldırısına uğradığı belirtildi. Başlatılan soruşturma kapsamında da 8 kişi hakkında adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada "27 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı saat 20.15 sularında

Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan, beraberindeki belediye başkan yardımcısı ve belediye çalışanları mahalle gezileri sırasında bir grubun fiziki saldırısına uğramışlardır. Koruma polislerinin zamanında müdahalesi, üstün gayreti ve havaya ateş açmasıyla saldırganlar engellenmiş, kalabalık saldırgan grubun içerisinden Sayın Savcı Sayan zarar görmeden uzaklaştırılmış ve güvenli alana intikali sağlanmıştır. Şikâyet üzerine, olay ve sonrasında meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, olaya karışan 8 kişi hakkında adli süreç devam etmektedir" denildi.

SAYAN: SALDIRI GİRİŞİMİ

Savcı Sayan, olaylara ilişkin açıklamasında, "İlimizin Murat Mahallesi'nde belediyemizin asfaltlama çalışmaları yaptığı ve benim de orada bulunduğum bir yerde belediye başkan yardımcıma ve personelimize bir grup tarafından saldırı girişimi olmuş ve orada bulunan güvenlik güçleri arkadaşlarımız olaya müdahale ederek olayları yatıştırmış, saldırgan grubu gözaltına almıştır. Daha sonra benim bulunduğum alanın etrafında güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturulmuş ve tedbirleri artırılmıştır. Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır" demişti.

Sayan, olayın Ağrıspor ya da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ağrı'ya gelişi ile ilgisi olmadığını belirterek, "Bunlar tamamen algı yaratma ve yalan haber ile partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir" ifadelerini kullanmıştı.