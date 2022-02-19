Ukrayna Rusya krizi son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Ukrayna ordusundan bir askerin hayatını kaybetmesinin ardından kriz daha da derinleşirken Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Rusya'nın balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasını da içeren stratejik nükleer tatbikatların başladığı açıklandı. Tatbikat sürecini Devlet Başkanı Putin canlı takip etti.

RUSYA UKRAYNA KRİZİ SON DURUM | DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Savaş çanlarının çalmaya başladığı bölgede son durum giderek karmaşık bir hâl almaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazır olduğunu belirtirken ABD'nin aldığı kararı da duyurdu. Peki, Rusya Ukrayna krizi sebebi nedir, iki ülke arasındaki gerilim neden başladı?

İşte, madde madde Rusya Ukrayna krizi ve bölgeden son dakika haberleri