Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

SON DAKİKA | Savaş kapıda! Ukraynalı asker öldü, Rusya'dan nükleer tatbikatı! Rusya Ukrayna krizi neden başladı, gerilimin sebebi nedir? Ukrayna Rusya son durum

SON DAKİKA | Savaş kapıda! Ukraynalı asker öldü, Rusya'dan nükleer tatbikatı! ABD'den kritik açıklama...

Dünyanın gözü kulağı Rusya Ukrayna krizi ile ilgili bölgeden gelen son dakika haberlerine çevrildi. Gerilimin hat safhada olduğu bölgede, her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Savaş çanları çalmaya başlarken Avrupa ve ABD'den de yeni açıklamalar yapılıyor. ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgale karar verdiğini belirtirken ABD'nin bölgede savaşmayacağını açıkladı. Öte yandan, Ukrayna'daki ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti. İşte, Ukrayna Rusya krizi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

19.02.2022 - 17:04 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ukrayna Rusya krizi son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Ukrayna ordusundan bir askerin hayatını kaybetmesinin ardından kriz daha da derinleşirken Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Rusya'nın balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasını da içeren stratejik nükleer tatbikatların başladığı açıklandı. Tatbikat sürecini Devlet Başkanı Putin canlı takip etti.

    RUSYA UKRAYNA KRİZİ SON DURUM | DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

    Savaş çanlarının çalmaya başladığı bölgede son durum giderek karmaşık bir hâl almaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazır olduğunu belirtirken ABD'nin aldığı kararı da duyurdu. Peki, Rusya Ukrayna krizi sebebi nedir, iki ülke arasındaki gerilim neden başladı?

    İşte, madde madde Rusya Ukrayna krizi ve bölgeden son dakika haberleri

  • ABD Başkanı Biden: Putin Ukrayna'yı işgal kararı verdi

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu...

    Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    "Ukrayna'daki ana okulunun bombalanması gerçekleşti. Rusya bunun Ukrayna tarafından yapıldığını iddia etti. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ciddi saldırıya hazırlandığı bilgisi yayılıyor. Bunlar temel mantığa aykırı ve gerçeğe uygun değil.

    Rusya tarafından soykırım iddiaları ortaya atılıyor. Kanıt olmaksızın yayılıyor. Tüm bunlar Rusya'nın daha önce yaptığı tekniklere çok benzer. Ukrayna güçleri kendilerini çok iyi korudu. Rusların kendilerini savaşa çekmesine izin vermediler.

  • "RUSYA KİEV'İ HEDEF ALACAK"

    Rus güçleri Ukrayna'ya saldırmak niyetiyle hazırlık yapıyor önümüzdeki günler içerisinde. Ukrayna'nın başkenti olan, 2.8 milyon masum insanın yaşadığı Kiev'i hedef alacaklarını bekliyoruz. Bir çatışma arzu ettiğimiz için değil. Bu tür bir hareketi engellemeye çalıştığımız için. Rusya bunu uygularsa çok ciddi felaketten mesul olacaktır. ABD, müttefiklerimiz ve NATO Ukrayna'nın topraklarını koruyacaktır. Asker göndermeyeceğiz ama Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğiz.

    500 milyon dolarlık insani yardımı yapmıştık. Bu hafta ek garantilere 1 milyar dolara kadar destek açıkladık. ABD, müttefik ve ortaklarımız Ukrayna'yı destekliyor. Rusya Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse ciddi yaptırımlar olur. Rusya diplomasiyi seçebilir. Dün gece 24 Şubat görüşmesi kabul edildi. Eğer Rusya taarruza geçerse diplomasiye kapıyı kapatmış olacak ve savaşı seçmiş olacaklar. Büyük bedel ödeyeceklerdir.

    Amerikan halkı, Avrupa, transatlantik toplulukları, siyasi partilerimiz birleşmiş durumda. Özgür dünya birleşmiş durumda.

    Zelensky'le çok kez görüştüm. Diplomatik bir çözüm arayışında. Nükleer silahlar kullanmayı uzaktan bile düşünmüyorum. Ancak daha ziyade odaklandığı konu dünyayı ikna etmek. Ne kadarı sadece tatbikat yapıyoruz demek için yapılıyor? Bu zihni okumak zor. Ancak Başkan Putin'in kararı verdiğini düşünüyorum. Putin işgale karar verdi."

  • Harris: Rusya'ya 'eşi görülmemiş ekonomik bedel' ödetiriz

    Harris, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan sistemde özellikle de "ulusal sınırların zorla değiştirilmemesi" nedeniyle benzeri görülmemiş bir barış ve refaha sahip olduğunu belirtti.

    Avrupa güvenliğinin geleceğinin doğrudan tehdit altında olduğunu söyleyen Harris, "Avrupa güvenliğinin temeli Ukrayna'da doğrudan tehdit altında." dedi.

    Harris, milletlerin kendi ittifaklarını seçme hakkına sahip olduklarını anlatarak sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

    NATO'yu dünyanın en büyük askeri ittifakı olarak niteleyen Harris, ABD'nin NATO'nun 5. maddesine bağlılığının sağlam ve kutsal olduğunu söyledi.

    ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna işgal edilmesi halinde Rusya ve Ukrayna işgaline yardım eden müttefiklerine büyük ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

    Harris, "Açık konuşayım. Kesin olarak söyleyebilirim ki Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Moskova'ya, ABD ve ortaklarımız 'büyük ve eşi görülmemiş' bir ekonomik bedel ödetecekler." dedi.

    Bu kapsamlı ve koordineli tedbirlerin uygulanmasının Ukrayna işgalinde sorumlulara büyük zarar vereceğini savunan Harris, "Ekonomik tedbirlerle de durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Kamala Harris, ABD kuvvetlerinin Ukrayna'da savaşmayacaklarını yineleyerek, ancak ülkesinin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" dile getirdi.

  • Rusya nükleer tatbikatı başlattı: Putin canlı takip etti

    Rus Haber Ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü, balistik füzelerin fırlatılmasını da içeren stratejik nükleer tatbikatları başlattı.

    Tatbikatların başlayıp başlamadığı konusunda bir soruya Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Evet"  yanıtını verdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.