Satış müdürünü jiletle öldürdüler!

Korkunç olay geçen Cuma günü ortaya çıktı. Buna göre bir firmada satış müdürü olarak çalıştığı öğrenilen Cenk Çağın Ünlü'nün, işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı.
Ünlü'nün telefona cevap vermemesi üzerine polise haber verildi. Polis, kontrol amacıyla Cenk Çağın Ünlü'nün oturduğu eve gitti. Daire ziline basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağrıldı.
21 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren polis, teras katına çıktığında Ünlü'yü kan gölü içinde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede Cenk Çağın Ünlü'nün, vücudunun çeşitli yerlerinden 21 kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet silahının ise keskin bir bıçak veya jilet olduğu iddia edildi.
BİR ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Öte yandan emniyet güçleri apartmanın güvenlik kamera kayıtları ve bir tanığın ifadesiyle bir şüpheliye ulaştı. Bu kişinin ise elinde valizle birkaç kez apartmana girip çıktığı ve ardından da koşarak bölgeden uzaklaştığı belirlendi.
DHA'nın haberine göre de, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Ünlü'nün yakınları, arkadaşları ve komşularının da bilgisine başvurdu. Bir görgü tanığı polise, Ramazan Bayramı'nda bir kişinin evden elinde bir valizle çıktığını gördüğünü söyledi.
Polisin incelemelerinin ardından Ünlü'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanması sonrası cesedi ailesine teslim edilen Cenk Çağın Ünlü, dün Gölcük'te toprağa verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!