Satırlı saldırıda firari koca yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım'da B.H'nin uğradığı satırlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmasının ardından operasyon başlattı.

AA'nın haberine göre, karısını yaraladığı satırla yakalanan M.H'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.H. cezaevine gönderildi.