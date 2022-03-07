Satırlı maganda! Sürücü bir adımla kurtuldu

İHA

Bursa'da otomobil sürücüsü, trafikte lambaları kapalı şekilde seyreden motosiklet sürücüsünü "Lambalarını açar mısın?’" diyerek uyarınca satırlı saldırıya uğradı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte otomobili ile seyreden İsmail D. (49), ışıkları kapalı şekilde seyreden motosikleti görünce sürücüsüne "Lambalarını yakar mısın?’" dedi. Uyarıya sinirlenen motosiklet sürücüsü, İsmail D.'nin aracını park ederek indiği esnada yanına giderek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince motosiklet sürücüsü belinde taşıdığı satırı çıkartıp İsmail D.'ye doğru saldırdı. Bu anlarda İsmail D. neye uğradığını şaşırırken şüpheli satırı defalarca salladı. Motosikletli daha sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek hızlıca uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar da şaşkın gözlerle olan biteni izledi.

'BİR ADIM ÖNDE ÖLSEM BELKİ DE ÖLECEKTİM'

Satırlı saldırıya uğrayan İsmail D. yaşadığı akılalmaz maganda saldırısını şöyle anlattı:

"Markete alışveriş yapmaya geldim. Arabamı da park ettim. O sırada arkamdan gelen motosiklet sürücüsüne dedim ki 'Kardeşim lambalarını yakar mısın?', dediğim tek şey bu. Şahısta hemen belinden satırı çıkardı.

Satırla bana doğru gelerek sallamaya başladı. O satırla bana saldırmaya çalışırken bende 'Bak işine kardeşim' dedim. O anda geri kaçtım. Sebebi de burası bir market ve insanlar var. Ona karşılık versem olayların daha çok büyüyeceğini düşündüm. O yüzden sağduyulu davrandım.

Bir adım önde olsam belki de ölecektim. Böyle insanların sokakta satırlarla gezmesi hiç hoş değil. Şehrin göbeğinde belinde satır, cebinde bıçak, belinde silah var. Şehrin göbeğinde satır çekiyorsun ve elini kolunu sallayarak geziyorsun. Bunların biran önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum’’ dedi.