Şarkıcı Bulut Duman hakkında şok iddia!

İstanbul Kadıköy'de dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan şarkıcı Bulut Duman'a saldıran 3 şüpheli gözaltına alınırken, şok bir iddia ortaya çıktı.
'BİR DAHA TECAVÜZ EDEMEYECEK'
Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre, Fikirtepe'de aracına binmek üzereyken kurşunların hedefi olan Bulut Duman'ın çocuğa istismar iddiasıyla emniyete şikâyet edildiği ortaya çıktı. Şikâyetçi A.E.B. ifadesinde, kendisi gibi eşcinsel olduğunu öne sürdüğü Bulut Duman ile birlikte olmak için buluştuklarını, sonrasında Duman’ın 15 aylık bebeğini istismar ettiğini gördüğünü iddia etti.
Bu olaydan iğrendiğini söyleyen A.E.B. Bulut Duman'dan şikâyetçi oldu. Bulut Duman'a silahlı saldırı bu olaydan sonra gerçekleşirken, gözaltına alınan şüphelilerden birinin, "Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek" demesi dikkat çekti.
ŞANTAJ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Öte yandan, şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken, şikâyetçilerin çoğunun eşcinsel ilişki sırasında görüntülerinin kayıt edilerek kendilerine Duman tarafından şantaj yapıldığını ileri sürdüğü de belirtildi.
Bulut Duman'ın banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, tehdit, dolandırıcılık, cinsel taciz ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN VİDEOLU PAYLAŞIM
Şarkıcı Bulut Duman ise, silahlı saldırı ve iddialara ilişkin Instagram hesabından yayınladığı videoya şu paylaşımda bulundu: "İğrenç bir çete tarafından 2 yıl önce aleyhime gerçek dışı haberler yapıldı. 40 soruşturma dosyasında şikâyetçi tarafım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittim! Her defasında adalete sığındım. Mağdur diye gazetelerin yazdığı isimlerin benim açtığım davalarda aldığı cezalar var!
Bir hafta önce hukuk mahkemesi kazandım. Ne tesadüf ki davayı kazanır kazanmaz Alo 183 ihbar hattına isimsiz bir şekilde 18 aylık bebeğimin parayla istismar edilmesini sağladığımı söylemişler. Baktılar kimseyi inandıramadılar bu kez de silahlı saldırıya kalkıştılar! 300 bin TL için! Bir babaya, bana, aileme yaşattıkları sadece para için! Yıllardır tahdide uğruyorum. Hakkımda asılsız haberler yapılıyor. Ne olur sesimi duyun ama yardım edin ve artık bu yaşadığım korkunçluklar son bulsun!"
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