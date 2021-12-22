Sarıyer'de kar yağışı başladı. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Sarıyer'de ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı.