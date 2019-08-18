18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Sarıyer Bahçeköy Doğanbey Caddesi'nde bulunan 39 dairenin bulunduğu 9 katlı Çavuş apartmanında Cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Oturdukları binada patlama sesi duyan vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede binanın 2 kolonun patladığı belirlendi.
"Risk hasarlı bina" kaydı geçilen binadaki 120 kişi, tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri, çevredeki sosyal tesislere yerleştirildi. Sarıyer Belediyesi ayrıca binaya yakın bir yerde çadır kurdu.
"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLDU"
Bina sakini Olgun Keskin, "Büyük bir gürültü oldu, küt diye bir ses geldi. Eşimle birlikte çocukları kontrol ettik. Çocukların yataklarından düşmüş olabileceklerini düşünerek evi kontrol ettim. Şiddetli bir sesti bina oturdu sanki. Komşularımızın sesini duyduk. Alt komşumun 'binayı boşaltıyoruz' demesi ile çocukları uyandırıp binayı terk ettik. Binanın alt katında depo var, oradan geliyor diye depoyu ve oradaki kolonları kontrol ettik. Muhtar gerekli yerlere bilgi verdi. Zabıta ve itfaiye birimleri geldi. İtfaiye depo kapısını kırarak kontrol yaptı. İki tane kolonun patlamış olduğunu gördük" dedi.
"KIZIMIN GELİNLİĞİ BİLE EVDE KALDI"
Binada yaşayan Ayşe Yalçın ise, "Evde oturuyorduk. Köyden misafirlerim gelmişti. Şiddetli bir ses geldi, bina sallandı ve komşularım binayı boşaltmamızı söyledi. Canımızı kurtarmak için dışarı çıktık. Kızımın düğünü olacak, gelinlik ve kına kıyafetleri içeride. Önümüzdeki hafta sonu kızımın düğünü var. Misafirlerim geldi, ama kalacak yerleri yok. İçeri girip kızımın gelinliği ve kına kıyafetlerini evimizden almak istiyorum. Fakat yetkililer buna bile izin vermiyor." diye konuştu.
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