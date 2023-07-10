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        Batman'da 6 kişi şarampole yuvarlanan kamyonda alevlerin içerisinde kaldı!

        Batman'da sabaha karşı meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Olayda buğday yüklü bir kamyon şarampole yuvarlanıp alev aldı. Alevler içerisinde kalan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 09:43
        Şarampole yuvarlanan kamyonda alevlerin içerisinde kaldılar!
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        Batman'da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana geldi.

        Gerçüş ilçesinden Batman´a seyir halinde olan A.Ö. (27) yönetimindeki buğday yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.´nün (18) öldüğü belirlendi. Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.

        #son dakika
        #Batman
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