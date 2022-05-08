Şarampol faciası! Motosikletteki çift hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen Hüseyin Sinan Turan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre, motosikletin parçalandığı kazada sürücü Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşe Turan hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.