Şanlıurfa yangınında 3 gözaltı!

Son dakika haberlerine göre, ŞanlıurfaEyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.