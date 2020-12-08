Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemYargıSon dakika: Şanlıurfa'daki hain saldırıda flaş gelişme! - Haberler

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi'ndeki terör saldırısında flaş gelişme!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 2017 yılında gerçekleştirilen ve 2 kişinin şehit olduğu, 9 kişinin ise yaralandığı terör saldırısıyla ilgili firari 2 terörist hakkında 82’şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açıldı

08.12.2020 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'daki hain saldırıda flaş gelişme! - Haberler
İHA

2017 yılında kentin Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi'ne yönelik bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete kişi şehit düşerken 79 kişi ise yaralandı.

İHA'nın haberine göre saldırıyla ilgili yapılan soruşturma sonunda faillerin PKK terör örgütü üyesi M.F. ve A.U. olduğu belirlendi. Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi.

Saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede firari sanıklar hakkında devletin bütünlüğünü bozma, kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 82’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede teröristlerin Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir aracın önünü kesip gasp ettikleri, sürücünün ise elleri ile ayaklarını bağlayıp bir yere bıraktıkları belirtildi. İplerinden kurtarılan sürücünün jandarmaya giderek teröristlerin eşkalini verdiği ifade edildi.

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki TNT tipi patlayıcı ile uzaktan kumanda sistemi kullanılarak gerçekleştirilen saldırının etkisiyle 500 metrelik alanda hasar meydana geldiği dile getirildi. Bir çok detayın yer aldığı iddianamede A.U. isimli teröristin 4 ayrı saldırının faili olduğu belirlendi. Ayrıca 2017 yılında Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristten birinin üzerinde çıkan notta A.U. isimli teröristin düzenlediği saldırılarla ilgili bilgiler yer aldığı aktarıldı.

Teröristin ayrıca 2016 yılında Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde polis aracına düzenlenen ve 3 polisin yaralandığı bombalı saldırı ile aynı yıl Viranşehir İlçesindeki Karakuzu Jandarma Karakolu komutanlığına bağlı askeri personelin gerçekleştirdiği yol kontrolünde Uzman Çavuş Erdi Demirel’in şehit düştüğü saldırı ve Viranşehir - Diyarbakır yolunda meydana gelen ve kimsenin yaralanmadığı patlamanın da failleri arasında yer aldığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kimsenin aklına gelmez! Musluğa sürdüğünüzde...
Kimsenin aklına gelmez! Musluğa sürdüğünüzde...
Türkiye'ye gelecek korona aşısı hakkında önemli gelişme
Türkiye'ye gelecek korona aşısı hakkında önemli gelişme
Kocası gelen yorumlarla çileden çıktı
Kocası gelen yorumlarla çileden çıktı
Bu hafta piyasaya sürülecek! Türkiye'ye gelecek mi?
Bu hafta piyasaya sürülecek! Türkiye'ye gelecek mi?
Covid aşısı: İngiltere'de ilk grupların aşılanmasına bugün başlanıyor
Covid aşısı: İngiltere'de ilk grupların aşılanmasına bugün başlanıyor
SED ödemeleri bugün hesapta
SED ödemeleri bugün hesapta
Son depremler tablosu
Son depremler tablosu
DSÖ'den Covid-19 aşısıyla ilgili tüm ülkelere çağrı!
DSÖ'den Covid-19 aşısıyla ilgili tüm ülkelere çağrı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X